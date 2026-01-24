نواف سلام: نسعى الى استعادة الثقة العربية وثقة العالم بنا لنتمكن من جمع الإمكانات المطلوبة لإعادة الإعمار في الجنوب وكل ما فعلناه حتى اليوم ليس كافيا وفي الاشهر القليلة المقبلة سنستفيد من قرض فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لإعادة الإعمار

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك