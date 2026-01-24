الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب التقيا بالرئيس الروسي لمدة أربع ساعات في موسكو
آخر الأخبار
2026-01-24 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب التقيا بالرئيس الروسي لمدة أربع ساعات في موسكو
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤول
أميركي
كبير:
ويتكوف
وكوشنر
مبعوثا
ترامب
التقيا
بالرئيس
الروسي
ساعات
موسكو
التالي
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستبدأ غدا الأحد في أبوظبي
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:10
وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
أخبار دولية
15:10
وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
0
أخبار دولية
15:05
نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء حجب الانترنت: نشر صور التظاهرات أمر لا بد لنا من مواجهته عاجلا أم آجلا
أخبار دولية
15:05
نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء حجب الانترنت: نشر صور التظاهرات أمر لا بد لنا من مواجهته عاجلا أم آجلا
0
أخبار دولية
15:00
ترامب يتهم رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم الولاية بـ"التحريض على التمرد"
أخبار دولية
15:00
ترامب يتهم رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم الولاية بـ"التحريض على التمرد"
0
آخر الأخبار
15:00
وزارة الدفاع السورية: تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق
آخر الأخبار
15:00
وزارة الدفاع السورية: تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:00
وزارة الدفاع السورية: تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق
آخر الأخبار
15:00
وزارة الدفاع السورية: تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سجون قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق
0
آخر الأخبار
14:59
وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
آخر الأخبار
14:59
وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
0
منوعات
14:57
"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!
منوعات
14:57
"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!
0
فنّ
14:30
معايدة مميزة من إليسا إلى فارس كرم في عيد ميلاده... والأخير: "تبقي طول العمر ملكة احساس وقلوب"
فنّ
14:30
معايدة مميزة من إليسا إلى فارس كرم في عيد ميلاده... والأخير: "تبقي طول العمر ملكة احساس وقلوب"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-18
جوزيف عطية يختتم إصدارات ألبومه الجديد بـ"ارحمني"
فنّ
2025-09-18
جوزيف عطية يختتم إصدارات ألبومه الجديد بـ"ارحمني"
0
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
0
أخبار لبنان
2026-01-10
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
أخبار لبنان
2026-01-10
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
0
خبر عاجل
03:31
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: الضجيج المحيط بالمبنى المنهار يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض وتم التواصل مع أشخاص أحياء تحت الأنقاض والعمل مستمر لإخراجهم
خبر عاجل
03:31
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: الضجيج المحيط بالمبنى المنهار يعيق تحديد أماكن العالقين وعددهم بدقة رغم استخدام معدات متخصصة لرصد الأصوات تحت الأنقاض وتم التواصل مع أشخاص أحياء تحت الأنقاض والعمل مستمر لإخراجهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
2
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
3
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
4
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
5
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
6
حال الطقس
04:23
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
حال الطقس
04:23
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
7
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
8
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More