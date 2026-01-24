مسؤول أميركي: لا أعتقد أننا بعيدون جدا عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي بالنظر إلى التقدم المحرز في المحادثات مؤخرا لكن لا بد من إجراء مناقشات أخرى

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك