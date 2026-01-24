مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026

استعاد مانشستر سيتي بريقه وحقق انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم عام 2026، بتخطيه ضيفه ولفرهامبتون 2-0 اليوم السبت ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.



وأحرز المصري عمر مرموش (6) والغاني أنطوان سيمينيو (45+2) هدفي سيتي.



ورفع سيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بأربع نقاط موقتا، فيما تجمّد رصيد ولفرهامبتون عند ثماني نقاط في المركز الأخير.



المصدر: فرانس برس