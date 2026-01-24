الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026
2026-01-24 | 12:20
شارك
0
min
مانشستر سيتي يحقق انتصاره الأول في 2026
استعاد مانشستر سيتي بريقه وحقق انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم عام 2026، بتخطيه ضيفه ولفرهامبتون 2-0 اليوم السبت ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.
وأحرز المصري عمر مرموش (6) والغاني أنطوان سيمينيو (45+2) هدفي سيتي.
ورفع سيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بأربع نقاط موقتا، فيما تجمّد رصيد ولفرهامبتون عند ثماني نقاط في المركز الأخير.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
انتصاره
الأول
أن بي ايه: بيسرز يسقط أوكلاهوما سيتي في عقر داره
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-01-09
مانشستر سيتي يضم الجناح "الاستثنائي" سيمنيو
رياضة
2026-01-09
مانشستر سيتي يضم الجناح "الاستثنائي" سيمنيو
0
رياضة
03:56
أن بي ايه: بيسرز يسقط أوكلاهوما سيتي في عقر داره
رياضة
03:56
أن بي ايه: بيسرز يسقط أوكلاهوما سيتي في عقر داره
0
رياضة
2025-11-22
أرسنال يسعى لتعزيز صدارته على وقع ضغوط سيتي
رياضة
2025-11-22
أرسنال يسعى لتعزيز صدارته على وقع ضغوط سيتي
0
آخر الأخبار
2025-12-20
ترامب: حققت السلام في الشرق الأوسط ولدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام
آخر الأخبار
2025-12-20
ترامب: حققت السلام في الشرق الأوسط ولدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
03:56
أن بي ايه: بيسرز يسقط أوكلاهوما سيتي في عقر داره
رياضة
03:56
أن بي ايه: بيسرز يسقط أوكلاهوما سيتي في عقر داره
0
رياضة
03:45
أستراليا المفتوحة: الحرارة الشديدة تعلق المباريات الخارجية
رياضة
03:45
أستراليا المفتوحة: الحرارة الشديدة تعلق المباريات الخارجية
0
رياضة
2026-01-23
سبيرز يتخطى جاز بصعوبة... وكليبرز يحسم ديربي لوس أنجلوس!
رياضة
2026-01-23
سبيرز يتخطى جاز بصعوبة... وكليبرز يحسم ديربي لوس أنجلوس!
0
رياضة
2026-01-22
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
2026-01-22
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-21
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
2026-01-21
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
0
أخبار لبنان
2025-09-24
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
2025-09-24
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
0
منوعات
2025-09-17
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
2025-09-17
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
0
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
2
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
3
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
4
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
5
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
6
حال الطقس
04:23
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
حال الطقس
04:23
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
7
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
8
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More