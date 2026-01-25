التحكم المروري: قتيل و١٤ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

رويترز: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة

رويترز: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية للاعلام: فرق الانقاذ التي تواصل العمل على رفع الانقاض في المبنى المنهار في طرابلس تمكنت من الوصول الى الفتى البالغ ١٤ عاما وأنه يتم تزويده بالأوكسيجين والاسعافات الأولية في مكان وجوده تحت الأنقاض