الوكالة الوطنية للاعلام: فرق الانقاذ التي تواصل العمل على رفع الانقاض في المبنى المنهار في طرابلس تمكنت من الوصول الى الفتى البالغ ١٤ عاما وأنه يتم تزويده بالأوكسيجين والاسعافات الأولية في مكان وجوده تحت الأنقاض

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك