الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11:00 من غد الاثنين
آخر الأخبار
2026-01-25 | 08:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11:00 من غد الاثنين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
تحويل
الطريق
البحرية
لتصبح
جونية
بإتجاه
بيروت
الساعة
15:00
لغاية
الساعة
11:00
الاثنين
التالي
المبعوث الأميركي ويتكوف: المحادثات الأميركية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية
موقع رصد: انقطاع الكهرباء لدى أكثر من 600 ألف مستخدم أميركي بسبب العاصفة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:38
مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك
آخر الأخبار
10:38
مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك
0
أخبار دولية
10:11
كارني: كندا تحترم التزاماتها بموجب اتفاق التجارة مع أميركا والمكسيك
أخبار دولية
10:11
كارني: كندا تحترم التزاماتها بموجب اتفاق التجارة مع أميركا والمكسيك
0
آخر الأخبار
10:03
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
آخر الأخبار
10:03
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
0
آخر الأخبار
10:01
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزراي المصغر سيبحث ملفات عدة بينها فتح معبر رفح
آخر الأخبار
10:01
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزراي المصغر سيبحث ملفات عدة بينها فتح معبر رفح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:38
مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك
آخر الأخبار
10:38
مركز طوارئ الصحة: جريح في الغارة الإسرائيلية على منطقة الشعرة في بلدة جنتا - قضاء بعلبك
0
آخر الأخبار
10:03
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
آخر الأخبار
10:03
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء عدة في المجلس المصغر يعارضون فتح معبر رفح دون استعادة جثة آخر جندي من غزة
0
آخر الأخبار
10:01
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزراي المصغر سيبحث ملفات عدة بينها فتح معبر رفح
آخر الأخبار
10:01
هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزراي المصغر سيبحث ملفات عدة بينها فتح معبر رفح
0
آخر الأخبار
09:16
المبعوث الأميركي ويتكوف: المحادثات الأميركية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية
آخر الأخبار
09:16
المبعوث الأميركي ويتكوف: المحادثات الأميركية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-01-22
صرخات ورعب في مدينة ملاهٍ... انهيار لعبة بطريقة مأساوية وتطاير أطفال (فيديو)
منوعات
2026-01-22
صرخات ورعب في مدينة ملاهٍ... انهيار لعبة بطريقة مأساوية وتطاير أطفال (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:25
عودة: مال الأرض وجميع المناصب غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان
أخبار لبنان
05:25
عودة: مال الأرض وجميع المناصب غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان
0
أمن وقضاء
05:30
بعد عمليّات سرقة عدة من داخل سيّارات على أوتوستراد أبلح – زحلة... وقع في قبضة "المعلومات"
أمن وقضاء
05:30
بعد عمليّات سرقة عدة من داخل سيّارات على أوتوستراد أبلح – زحلة... وقع في قبضة "المعلومات"
0
أخبار لبنان
07:13
الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى
أخبار لبنان
07:13
الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه
0
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
07:54
عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:13
الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى
أخبار لبنان
07:13
الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى
0
أخبار لبنان
06:17
اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر
أخبار لبنان
06:17
اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر
0
أخبار لبنان
05:04
الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا
أخبار لبنان
05:04
الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا
0
أخبار لبنان
02:58
المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة
أخبار لبنان
02:58
المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة
0
أخبار دولية
00:19
رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو الى تفاهمات مع المعارضة "لصالح الشعب"
أخبار دولية
00:19
رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو الى تفاهمات مع المعارضة "لصالح الشعب"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:00
نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة
أمن وقضاء
13:00
نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة
2
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
خبر عاجل
12:17
معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل
3
خبر عاجل
14:08
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
خبر عاجل
14:08
معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار
4
أخبار لبنان
12:44
معلومات للـLBCI: رسالة من الرئيس عون الى ترامب عبر الرئيس المصري
أخبار لبنان
12:44
معلومات للـLBCI: رسالة من الرئيس عون الى ترامب عبر الرئيس المصري
5
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
6
خبر عاجل
11:53
انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة
خبر عاجل
11:53
انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة
7
أخبار دولية
15:10
وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
أخبار دولية
15:10
وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
8
فنّ
11:31
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
فنّ
11:31
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More