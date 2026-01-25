المبعوث الأميركي ويتكوف: المحادثات الأميركية مع نتنياهو بشأن غزة كانت بناءة وإيجابية

هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزراي المصغر سيبحث ملفات عدة بينها فتح معبر رفح

هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع المجلس الوزراي المصغر سيبحث ملفات عدة بينها فتح معبر رفح

التحكم المروري: تم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11:00 من غد الاثنين