الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في عدة مناطق داخل لبنان
آخر الأخبار
2026-01-25 | 15:48
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في عدة مناطق داخل لبنان
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
نهاجم
تحتية
عسكرية
تابعة
لمنظمة
مناطق
لبنان
سلسلة غارات تستهدف مرتفعات الجبور وبرغز
"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!
آخر الأخبار
أخبار لبنان
02:25
المكتب الإعلامي للبستاني: الإخبار المقدم بحقّ عبود وسلام وآخرين كان بإجماع أعضاء لجنة الاقتصاد وانتهى دورها الرقابي لحظة احالة التقرير
أخبار لبنان
02:25
المكتب الإعلامي للبستاني: الإخبار المقدم بحقّ عبود وسلام وآخرين كان بإجماع أعضاء لجنة الاقتصاد وانتهى دورها الرقابي لحظة احالة التقرير
0
أخبار لبنان
02:17
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: انهيار مبنى القبة نتيجة مباشرة لإهمال مزمن وتشريعات لم تُنفّذ كما أُقِرّت
أخبار لبنان
02:17
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: انهيار مبنى القبة نتيجة مباشرة لإهمال مزمن وتشريعات لم تُنفّذ كما أُقِرّت
0
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
أخبار لبنان
02:11
سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها
0
أخبار لبنان
01:30
سلام اطمأن الى جرحى المبنى المنهار في طرابلس وعقد اجتماعا في المدينة
أخبار لبنان
01:30
سلام اطمأن الى جرحى المبنى المنهار في طرابلس وعقد اجتماعا في المدينة
0
آخر الأخبار
01:15
رئيس الحكومة نواف سلام يتوجّه الى طرابلس لتفقد المبنى المنهار والاطمئنان الى الجرحى
آخر الأخبار
01:15
رئيس الحكومة نواف سلام يتوجّه الى طرابلس لتفقد المبنى المنهار والاطمئنان الى الجرحى
0
آخر الأخبار
01:06
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس مواقع تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة واستهدفنا مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية
آخر الأخبار
01:06
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس مواقع تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية عدة واستهدفنا مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية
0
آخر الأخبار
00:24
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٢ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
00:24
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٢ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
0
آخر الأخبار
15:50
سلسلة غارات تستهدف مرتفعات الجبور وبرغز
آخر الأخبار
15:50
سلسلة غارات تستهدف مرتفعات الجبور وبرغز
0
أخبار دولية
2025-10-30
ترامب يأمر باستئناف تجارب الأسلحة النووية
أخبار دولية
2025-10-30
ترامب يأمر باستئناف تجارب الأسلحة النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24
عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24
نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد
0
صحف اليوم
2025-12-17
الشرق الأوسط: لبنان يأمل من الحراك الدولي خفض قلقه من تهديدات إسرائيل
صحف اليوم
2025-12-17
الشرق الأوسط: لبنان يأمل من الحراك الدولي خفض قلقه من تهديدات إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
تقارير نشرة الاخبار
14:20
شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
14:12
"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أميركا تحت العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أميركا تحت العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع نتنياهو ولابيد… هل يسبق الضربة الأميركية على إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع نتنياهو ولابيد… هل يسبق الضربة الأميركية على إيران؟
1
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
أخبار لبنان
07:21
تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد
2
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:29
ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI
3
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
أخبار لبنان
11:42
آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
5
أخبار لبنان
06:17
اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر
أخبار لبنان
06:17
اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر
6
فنّ
06:30
هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية
فنّ
06:30
هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية
7
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
أخبار لبنان
13:00
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-1-2026
