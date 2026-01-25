الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!

منوعات
2026-01-25 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تزوّجت أستاذي في المدرسة&quot;... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!

تزوّجت شابة من أستاذها السابق في المرحلة الثانوية، وهو يكبرها بنحو 40 عاماً، في قصة أثارت جدلاً واسعاً بسبب فارق العمر وطبيعة التعارف.

وتعرّفت مينيا باني (23 عاما) إلى ماسيمو (63 عاما) عندما كانت إحدى طالباته قبل سنوات، حيث تعترف بأنها كانت تكنّ له إعجاباً في ذلك الوقت. وبعد مرور الأعوام، التقيا مجدداً حين عادت مينيا إلى مسقط رأسها وشاهدته مصادفة أثناء التسوّق، ليقرّرا تبادل أرقام الهواتف.

ومنذ تلك اللحظة، تطوّرت العلاقة سريعاً وتحولت إلى قصة حب، ليصبح الثنائي غير قابلين للانفصال. ورغم الانتقادات التي طالت علاقتهما بسبب فارق السن وطريقة التعارف، يؤكد الزوجان أن ما يجمعهما هو حب حقيقي، وأن آراء الآخرين لا تعنيهما، خصوصاً في ظل تفهّم المقرّبين منهما.

ويعيش الزوجان في إيطاليا، وقد احتفلا بزواجهما أخيراً. وفي هذا السياق، قالت مينيا، وهي حالياً طالبة جامعية: "الأشخاص الذين يهتمون بنا فعلاً، من أصدقاء مقرّبين ومن يعرفوننا حقاً، احتاجوا إلى وقت قصير جداً ليفهموا علاقتنا. بعد ساعات قليلة فقط من رؤيتنا معاً، قال كثيرون إننا خُلقنا لبعضنا".

وأضافت: "ما يجمعنا يتجاوز العمر؛ هناك انسجام عميق وطريقة متشابهة في النظر إلى الحياة، في الحديث، في الإصغاء، وفي مشاركة الحضور. الأحكام السلبية غالباً ما تأتي من بعيد، من أشخاص يعتقدون أن لهم الحق في الحكم دون معرفة. أما الحب الحقيقي، وما يمنحه من امتلاء وفرح، فيتعرّف عليه فوراً من يهتم بك بصدق".

وختمت بالقول: "العائلة والأصدقاء أدركوا سريعاً ما هو الأهم فعلاً: جودة الرابط الذي يجمعنا، والاحترام المتبادل، والسعادة التي نعيشها معاً".

آخر الأخبار

منوعات

زواج

شابة

أستاذ

قصة حب

فرق عمر

40 عاما.

غضب في تركيا... العثور على جثة امرأة في هذه الحالة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-23

قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!

LBCI
منوعات
2026-01-22

من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-01-06

"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-06

مجمع "الإمام علي" في الهرمل... هذه قصته وقصة مئات العائلات اللبنانية والسورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:30

غضب في تركيا... العثور على جثة امرأة في هذه الحالة!

LBCI
منوعات
07:01

البيت الأبيض ينشر صورة مثيرة للجدل: "احتضن البطريق" (صورة)

LBCI
منوعات
2026-01-24

"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!

LBCI
منوعات
2026-01-24

سمم كلب حبيبته السابقة أثناء سفرها للتخلص منه... ما فعله هذا الرجل صادم وهذا كان مصيره!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:20

بري لـ"الجمهورية": متمسكون باتفاق وقف الأعمال العدائية و"الميكانيزم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24

نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد

LBCI
منوعات
2026-01-24

"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!

LBCI
أخبار دولية
00:50

نائب قائد "أفريكوم": الضربات الأميركية خلال عيد الميلاد في نيجيريا استهدفت جناح تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الساحل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

أميركا تحت العاصفة القطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اجتماع نتنياهو ولابيد… هل يسبق الضربة الأميركية على إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:21

تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

LBCI
خبر عاجل
13:29

ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
11:42

آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
أخبار لبنان
06:17

اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

LBCI
فنّ
06:30

هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-1-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More