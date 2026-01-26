الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تلفزيون: الشرع سيزور روسيا وسيلتقي ببوتين الأربعاء
آخر الأخبار
2026-01-26 | 16:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تلفزيون: الشرع سيزور روسيا وسيلتقي ببوتين الأربعاء
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الشرع
سيزور
روسيا
وسيلتقي
ببوتين
الأربعاء
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:54
مسؤول أميركي: واشنطن تعتقد أن نزع سلاح حماس يصاحبه نوع من العفو
أخبار دولية
16:54
مسؤول أميركي: واشنطن تعتقد أن نزع سلاح حماس يصاحبه نوع من العفو
0
أخبار دولية
16:39
تلفزيون سوريا: الشرع يلتقي بوتين في موسكو الأربعاء
أخبار دولية
16:39
تلفزيون سوريا: الشرع يلتقي بوتين في موسكو الأربعاء
0
أخبار لبنان
16:04
مكي لـ عشرين 30: لو عدنا إلى الوراء لكنت عارضت تعيين قزي... ونحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة
أخبار لبنان
16:04
مكي لـ عشرين 30: لو عدنا إلى الوراء لكنت عارضت تعيين قزي... ونحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة
0
آخر الأخبار
16:01
تلفزيون: الشرع سيزور روسيا وسيلتقي ببوتين الأربعاء
آخر الأخبار
16:01
تلفزيون: الشرع سيزور روسيا وسيلتقي ببوتين الأربعاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:38
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
منوعات
15:38
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
0
آخر الأخبار
15:31
مكي لـ عشرين 30: نحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة وبدأنا بتحديد الأعداد والإمكانيات وذلك بالتوازي مع إعادة حوكمة الإدارات وتأخرنا لغياب التمويل لإنشاء فريق للموضوع
آخر الأخبار
15:31
مكي لـ عشرين 30: نحن في إعادة تكوين مؤسسات الدولة وبدأنا بتحديد الأعداد والإمكانيات وذلك بالتوازي مع إعادة حوكمة الإدارات وتأخرنا لغياب التمويل لإنشاء فريق للموضوع
0
آخر الأخبار
15:30
طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على كفررمان
آخر الأخبار
15:30
طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على كفررمان
0
آخر الأخبار
15:23
مسؤول أميركي: واشنطن تعتقد أن نزع سلاح حماس يأتي مصحوبا بنوع من العفو
آخر الأخبار
15:23
مسؤول أميركي: واشنطن تعتقد أن نزع سلاح حماس يأتي مصحوبا بنوع من العفو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-11
لافروف: روسيا تسعى لسلام طويل الأمد في أوكرانيا بضمانات أمنية
أخبار دولية
2025-12-11
لافروف: روسيا تسعى لسلام طويل الأمد في أوكرانيا بضمانات أمنية
0
أخبار لبنان
2025-09-24
سلام عرض الاوضاع مع قائد الجيش والتقى سفير ماليزيا مودعا
أخبار لبنان
2025-09-24
سلام عرض الاوضاع مع قائد الجيش والتقى سفير ماليزيا مودعا
0
موضة وجمال
2026-01-21
"صديقتي الصغيرة"... جيجي حديد تفاجئ الجمهور بصور نادرة لابنتها "خاي"
موضة وجمال
2026-01-21
"صديقتي الصغيرة"... جيجي حديد تفاجئ الجمهور بصور نادرة لابنتها "خاي"
0
فنّ
2026-01-24
هيفاء وهبي تخطف الأضواء في الرياض... تعلّمت الغزل السعودي وأشعلت المسرح بأغنية "بدنا نروق"! (فيديو)
فنّ
2026-01-24
هيفاء وهبي تخطف الأضواء في الرياض... تعلّمت الغزل السعودي وأشعلت المسرح بأغنية "بدنا نروق"! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
0
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
0
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
13:02
اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
2
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
3
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
4
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
5
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
6
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
7
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
8
حال الطقس
00:28
استقرار اليوم يليه كتل رطبة مساء الغد
حال الطقس
00:28
استقرار اليوم يليه كتل رطبة مساء الغد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More