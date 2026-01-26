تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!

ألقت الشرطة القبض على رجل في ولاية مين بتهمة العنف المنزلي والاعتداء الجسيم وقتل ابنته الرضيعة.

وتلقى مركز الاتصالات الإقليمي في بينوبسكوت اتصالاً في 16 كانون الثاني يفيد بأن رضيعة تبلغ من العمر 12 أسبوعًا فاقدة للوعي.

ونُقلت الرضيعة، التي تم التعرف عليها باسم ليلى صامويلز، إلى مركز نورثرن لايت إيسترن مين الطبي في بانجور، حيث توفيت.

وبعد تشريح الجثة في 19 كانون الثاني، أُلقي القبض على والد الطفلة ووُجهت إليه تهمة القتل في سجن مقاطعة بينوبسكوت، وفقًا للبيان الصحفي.

وأفاد تقرير تشريح الجثة أن ليلى كانت تعاني من أربعة كسور في الأضلاع، ونزيف في شبكية العين، وتورم في الدماغ عند وفاتها. وخلصت كبيرة الأطباء الشرعيين، أليس بريونز، إلى أن نزيف الدماغ كان نتيجة إصابة ناتجة عن تسارع وتباطؤ مفاجئين، وهو أمر لا يحدث عادةً لدى طفلة سليمة.

وذكرت صحيفة "بوسطن غلوب" أن فرق الإسعاف أجرت الإنعاش القلبي الرئوي لليلى فور وصولها إلى المنزل. ونتيجة لذلك، بدأت الطفلة بالتنفس مجدداً.

ومثل والد الطفلة أمام المحكمة في 21 كانون الثاني، وحُددت كفالته بمبلغ قدره 250 ألف دولار. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجدداً في 13 شباط.

المصدر