النائب ابراهيم كنعان: التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التنفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دققنا بها في لجنة المال وأحلناها "هو يلّي خرب الدني" لا سلسلة الرتب والرواتب

مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة O + O - B+ B-للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 495626-76

النائب ابراهيم كنعان: القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروي الحكومة في درسها وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه