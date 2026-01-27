مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة لـ4 وحدات دم من فئة O + O - B+ B-للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 495626-76

التالي

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "مش ماشي الحال" وعدنا الى موازنة بلا قطع حساب والعسكريون المتقاعدون كل ما يطالبون به هو اعادة رواتبهم الى نصف مما كانت عليه قبل الازمة