النائب جميل السيد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة باتوليه - قضاء صور

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة باتوليه - قضاء صور

مريض في مستشفي الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة A+ ووحدات دم من أي فئة... للتبرع، الرجاء الإتصال على: 03775187