مريض في مستشفي الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم فئة A+ ووحدات دم من أي فئة... للتبرع، الرجاء الإتصال على: 03775187

النائب جميل السيد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي

النائب جورج عدوان: اقرار موازنة بلا قطع حساب مخالفة دستورية واي رهان على وجود تنظيمات خارج الدولة هو خارج السياق كليا ونحن على مفترق طرق اما ننخرط في الدولة أو سنعاني جميعنًا من مشكلة في الحاضر والمستقبل