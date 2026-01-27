النائب ايهاب حمادة: اي سلوك او خطاب يصدر عن وزير من شأنه اثارة النعرات او المساس بوحدة المجتمع يعتبر مخالفة لمقاصد الدستور

التالي

النائب بلال عبدالله: لا تستقيم عجلة الدولة من دون قطاع عام منتج واي مسّ بحقوق التقاعد سيكون له تداعيات سلبية وآن الاوان لنخرج ملف الدواء من الثبات العميق والحل العملي يكون بالهيئة الوطنية للدواء