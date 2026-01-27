النائب بلال عبدالله: لا تستقيم عجلة الدولة من دون قطاع عام منتج واي مسّ بحقوق التقاعد سيكون له تداعيات سلبية وآن الاوان لنخرج ملف الدواء من الثبات العميق والحل العملي يكون بالهيئة الوطنية للدواء

بري رفع جلسة مناقشة الموازنة العامة 2026 إلى السادسة مساءً

النائب ايهاب حمادة: اي سلوك او خطاب يصدر عن وزير من شأنه اثارة النعرات او المساس بوحدة المجتمع يعتبر مخالفة لمقاصد الدستور