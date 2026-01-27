الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النائب الان عون: نأمل من رئيس الحكومة أن يقول لنا في نهاية الجلسة كيف ستتمكن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع
آخر الأخبار
2026-01-27 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النائب الان عون: نأمل من رئيس الحكومة أن يقول لنا في نهاية الجلسة كيف ستتمكن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
نهاية
الجلسة
ستتمكن
الحكومة
المواءمة
زيادة
رواتب
القطاع
العام
وتحقيق
الإصلاحات
القطاع
التالي
النائب آلان عون: لدي شعور أننا نعيش "حوار الطرشان" بين من يدعو الى تسليم السلاح وبين من يصرّ على بقائه ولبنان في ورطة وفي حالة عجز بوجه إسرائيل
النائب آلان عون: نشدّ على يد وزير الطاقة جو الصدي الذي يعمل على تحسين إمكانات كهرباء لبنان ومكافحة سرقة الكهرباء
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:00
النائب محمد سليمان: عكار تحتاج إلى أكثر من مستشفى مع العلم أن هناك قرار لإنشاء مستشفى حكومي في منطقة السهلة مقدمة من الكويت من الـ2018 وجرى وضع حجر الأساس وحتى الآن لم يبدأ التنفيذ
آخر الأخبار
14:00
النائب محمد سليمان: عكار تحتاج إلى أكثر من مستشفى مع العلم أن هناك قرار لإنشاء مستشفى حكومي في منطقة السهلة مقدمة من الكويت من الـ2018 وجرى وضع حجر الأساس وحتى الآن لم يبدأ التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:00
النائب محمد سليمان: عكار تحتاج إلى أكثر من مستشفى مع العلم أن هناك قرار لإنشاء مستشفى حكومي في منطقة السهلة مقدمة من الكويت من الـ2018 وجرى وضع حجر الأساس وحتى الآن لم يبدأ التنفيذ
آخر الأخبار
14:00
النائب محمد سليمان: عكار تحتاج إلى أكثر من مستشفى مع العلم أن هناك قرار لإنشاء مستشفى حكومي في منطقة السهلة مقدمة من الكويت من الـ2018 وجرى وضع حجر الأساس وحتى الآن لم يبدأ التنفيذ
0
آخر الأخبار
13:52
النائب محمد سليمان: الحرمان أصبح صفة متلازمة لعكار والتهميش أصبح أمرًا واقعًا خاصةً في التعيينات الإدارية ويبدو لنا أن في لبنان "طبقة بسمنة وطبقة بزيت"
آخر الأخبار
13:52
النائب محمد سليمان: الحرمان أصبح صفة متلازمة لعكار والتهميش أصبح أمرًا واقعًا خاصةً في التعيينات الإدارية ويبدو لنا أن في لبنان "طبقة بسمنة وطبقة بزيت"
0
آخر الأخبار
13:51
النائب سجيع عطية: نشد على يد الحكومة ونحن في الخدمة ولا نبغي إلا الإنتاجية
آخر الأخبار
13:51
النائب سجيع عطية: نشد على يد الحكومة ونحن في الخدمة ولا نبغي إلا الإنتاجية
0
آخر الأخبار
13:51
النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"
آخر الأخبار
13:51
النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-01-23
قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!
منوعات
2026-01-23
قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!
0
فنّ
12:01
أغنية على حسابها الرسمي أشعلت التساؤلات… إليكم حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها
فنّ
12:01
أغنية على حسابها الرسمي أشعلت التساؤلات… إليكم حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها
0
عالم الطبخ
2026-01-26
يخنة الدجاج والبطاطا وحلوى "العثملية"... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-01-26
يخنة الدجاج والبطاطا وحلوى "العثملية"... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
13:51
النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"
آخر الأخبار
13:51
النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
2
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
رياضة
14:05
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
رياضة
14:05
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
5
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
6
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
7
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
8
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More