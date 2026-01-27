النائب آلان عون: لدي شعور أننا نعيش "حوار الطرشان" بين من يدعو الى تسليم السلاح وبين من يصرّ على بقائه ولبنان في ورطة وفي حالة عجز بوجه إسرائيل

النائب ميشال معوض: أهم ما في الموازنة أنها موجودة وأنها تناقش في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية واحترام الدستور ليس تفصيلا

النائب ميشال معوض: أهم ما في الموازنة أنها موجودة وأنها تناقش في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية واحترام الدستور ليس تفصيلا

النائب الان عون: نأمل من رئيس الحكومة أن يقول لنا في نهاية الجلسة كيف ستتمكن الحكومة من المواءمة بين زيادة رواتب القطاع العام وتحقيق الإصلاحات في هذا القطاع