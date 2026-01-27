النائب إدكار طرابلسي: الحلول الترقيعية لم تعد تنفع ونحن بحاجة الى تفعيل المجالس التحكيمية التربوية وتطهيرها من أي تضارب مصالح والزام المدارس بالشفافية المالية وحماية لجان الأهل المستقلة وتصحيح الرواتب في القطاع العام وانصاف المتعاقدين والمتقاعدين فور

النائب سيزار أبي خليل: الموازنة هي إحدى أدوات تأمين الخدمة العامة للمواطنين ولكن الموافقة على هذه الموازنة هي شراكة بإستدامة سياسات التسعينات

النائب عدنان طرابلسي: يُسجل للحكومة في تقديمها للموازنة الالتزام بالمواعيد الدستورية في إعدادها ومشروع الموازنة الحالي لم يراعي المادة 87 من الدستور التي تلزم الحكومة اصدار قانون قطع الحساب كما يخالف مشروع الموازنة مبادئ المحاسبة العامة