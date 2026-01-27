النائب سيزار أبي خليل: الموازنة هي إحدى أدوات تأمين الخدمة العامة للمواطنين ولكن الموافقة على هذه الموازنة هي شراكة بإستدامة سياسات التسعينات

التالي

حيدر ناصر: المطلوب جلسة حكومية استثنائية في سراي طرابلس لمعالجة ملف المباني المتصدّعة ولبحث سبل التمويل وحل مشكلة الإيواء وأقترح على نواب طرابلس أن نوحّد موقفنا من الموازنة بالتكافل والتضامن وأن يتعلق موقفنا بملف المباني المتصدعة وموضوع انماء طرابلس