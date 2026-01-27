وكالة تاس الروسية للأنباء: أرمينيا وأذربيجان توصلتا إلى اتفاق بشأن نقل الغاز الطبيعي المسال ومادة البيتومين من خلال السكك الحديدية عبر الأراضي الأذربيجانية

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يعلن أنه سيلتقي بعائلات ضحايا إطلاق النار في شاطئ بونداي وأعضاء الجالية اليهودية الأسترالية خلال زيارة إلى البلاد الشهر المقبل

النائب محمد سليمان: عكار تحتاج إلى أكثر من مستشفى مع العلم أن هناك قرار لإنشاء مستشفى حكومي في منطقة السهلة مقدمة من الكويت من الـ2018 وجرى وضع حجر الأساس وحتى الآن لم يبدأ التنفيذ