الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها

صحة وتغذية
2026-01-27 | 14:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ليس مجرد أعراض جسدية... انقطاع الطمث يترك أثراً مباشراً على الدماغ: هذه أبرزها

كشفت دراسة علمية حديثة أنّ انقطاع الطمث لا يقتصر تأثيره على الأعراض الجسدية المعروفة مثل الهبّات الساخنة والتعرّق الليلي، بل قد يرتبط أيضاً بتغيّرات داخل الدماغ والصحة النفسية وجودة النوم لدى النساء.

وبحسب دراسة أجراها باحثون في جامعة كامبريج في المملكة المتحدة، تبيّن أنّ مرحلة انقطاع الطمث قد تكون مرتبطة بانخفاض حجم المادة الرمادية في الدماغ، إلى جانب تراجع في الصحة النفسية واضطرابات في النوم. وقد نُشرت نتائج البحث يوم الاثنين في مجلة Psychological Medicine.

وشملت الدراسة بيانات نحو 125 ألف امرأة بريطانية، بعضهنّ في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وأخريات في مرحلة ما بعده. وانقسمت النساء بعد انقطاع الطمث إلى مجموعتين: مجموعة تستخدم العلاج الهرموني البديل (HRT) وأخرى لا تستخدمه.

وأظهرت النتائج أنّ كلتا المجموعتين شهدتا انخفاضاً ملحوظاً في حجم المادة الرمادية، وهي نسيج دماغي يلعب دوراً أساسياً في الذاكرة، والحركة، وتنظيم المشاعر. كما شملت هذه التغيّرات مناطق مسؤولة عن تكوين الذكريات وتخزينها، ونقل المعلومات داخل الدماغ، واتخاذ القرارات، والتركيز.

غير أنّ الباحثين لاحظوا فرقاً مهماً بين النساء اللواتي استخدمن العلاج الهرموني واللواتي لم يستخدمنه، إذ تبيّن أنّ النساء بعد انقطاع الطمث اللواتي لا يتلقّين العلاج الهرموني كانت ردّات فعلهن أبطأ مقارنة بمن استخدمنه.

وفي هذا السياق، قالت طبيبة من قسم علم النفس في جامعة كامبريدج: "مع التقدّم في العمر، تميل ردّات الفعل إلى أن تصبح أبطأ، وهذا جزء طبيعي من عملية الشيخوخة ويحدث لدى النساء والرجال على حدّ سواء. لكن يبدو أنّ انقطاع الطمث يسرّع هذه العملية، في حين أنّ العلاج الهرموني يساعد على إبطائها إلى حدّ ما".

كما أظهرت الدراسة أنّ النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث كنّ أكثر عرضة لقلة النوم، والشعور بالتعب، والمعاناة من الأرق، مع تسجيل مستويات التعب الأعلى لدى النساء اللواتي خضعن للعلاج الهرموني مقارنة بالمجموعات الأخرى.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

دراسة

نساء

انقطاع الطمث

علم

صحة

دماغ

تغييرات

صحة نفسية.

العلم يكشف الحقيقة: التقدّم في العمر يتسارع عند سنّين محدّدين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-30

تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

مخزومي: ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف والمطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-30

تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-09

قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:30

العلم يكشف الحقيقة: التقدّم في العمر يتسارع عند سنّين محدّدين

LBCI
صحة وتغذية
09:36

كونك جدًا أو جدة أمر مفيد لعقلك... إليك ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
09:27

أحلام اليقظة ليست دائمًا بريئة... إليكم متى تكون طبيعية ومتى تصبح مؤذية

LBCI
صحة وتغذية
08:55

الخرف أكثر شيوعًا لدى النساء من الرجال... دراسة تربط سنّ اليأس بتغيّرات خطيرة في الدماغ وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-04

طالبة تثير ضجة على مواقع التواصل: استشهدت بالكتاب المقدس في بحثها ثم حلّت الكارثة!

LBCI
أخبار دولية
2026-01-19

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن هذا العام

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-06

سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
فنّ
08:05

عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)

LBCI
خبر عاجل
16:21

العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
13:14

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي

LBCI
أخبار دولية
14:36

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More