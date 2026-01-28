النائب راجي سعد من مجلس النواب: نرفع الصوت اليوم لتصويب المسار ومساعدة الدولة لاخراج البلد من حاسابات الدكانة

التالي

النائب راجي سعد: القطاع الخاص اللبناني هو الضحية وليس "الجلّاد" هو يحمل الدولة على كتافه وحان الوقت لترتقي الدولة لتضحيات شعبها وصوتنا هو طلب للإصلاح في القطاع العام