النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: عندما انتخبنا الرئيسين عون وسلام كنت مرتاحًا للتسمية لأننا سلّمنا مقاليد الحكم لأشخاص نثق بهم ولا أن ندخل مجددًا في الروتين الذي دمّر البلد وأتمنى عليهما ألّا يسمحا للروتين أن يُدجّنهما أو أن يحدّ من طموحاتهما
آخر الأخبار
2026-01-28 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: عندما انتخبنا الرئيسين عون وسلام كنت مرتاحًا للتسمية لأننا سلّمنا مقاليد الحكم لأشخاص نثق بهم ولا أن ندخل مجددًا في الروتين الذي دمّر البلد وأتمنى عليهما ألّا يسمحا للروتين أن يُدجّنهما أو أن يحدّ من طموحاتهما
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
آخر الأخبار
0
خبر عاجل
08:01
بري رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الى الساعة ٦ مساء
خبر عاجل
08:01
بري رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الى الساعة ٦ مساء
أخبار دولية
08:00
نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"
أخبار دولية
08:00
نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"
أخبار دولية
07:58
ماكرون يعتبر الوضع في غرينلاند مناسبة "لصحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها"
أخبار دولية
07:58
ماكرون يعتبر الوضع في غرينلاند مناسبة "لصحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها"
أخبار دولية
07:56
ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي
أخبار دولية
07:56
ترامب يحذر إيران من أن "الوقت ينفد" في الملف النووي
0
آخر الأخبار
07:34
مصدر بوزارة الخارجية التركية: وزيرا خارجية تركيا وإيران ناقشا جهود تهدئة التوترات الإقليمية في اتصال هاتفي
آخر الأخبار
07:34
مصدر بوزارة الخارجية التركية: وزيرا خارجية تركيا وإيران ناقشا جهود تهدئة التوترات الإقليمية في اتصال هاتفي
آخر الأخبار
07:27
ماكرون يعتبر الوضع في غرينلاند مناسبة "لصحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها"
آخر الأخبار
07:27
ماكرون يعتبر الوضع في غرينلاند مناسبة "لصحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها"
آخر الأخبار
07:25
النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية
آخر الأخبار
07:25
النائب أحمد رستم: اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية ونطالب بالاسراع في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها ونؤكد على اهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية
آخر الأخبار
07:13
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لقد أسقطنا المحور الإيراني
آخر الأخبار
07:13
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لقد أسقطنا المحور الإيراني
أخبار لبنان
2026-01-15
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
2026-01-15
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
منوعات
2026-01-22
"لا أرى أي مخرج آخر"... وثّقت معاناتها عبر يوتيوب قبل وفاتها وابنتها في حريق مروّع: "أنا روح تائهة ومكسورة"
منوعات
2026-01-22
"لا أرى أي مخرج آخر"... وثّقت معاناتها عبر يوتيوب قبل وفاتها وابنتها في حريق مروّع: "أنا روح تائهة ومكسورة"
أخبار لبنان
2025-12-03
رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل
أخبار لبنان
2025-12-03
رئيس الوزراء: إذا لم تنسحب إسرائيل فإنّ المرحلة الأولى من حصر السلاح لن تكتمل
آخر الأخبار
06:18
مخزومي: مكافحة الفساد هي خيار مالي أساسي لزيادة الإيرادات ومن دون رؤية مالية واضحة لا يمكن لهذه الموازنة استعادة الثقة
آخر الأخبار
06:18
مخزومي: مكافحة الفساد هي خيار مالي أساسي لزيادة الإيرادات ومن دون رؤية مالية واضحة لا يمكن لهذه الموازنة استعادة الثقة
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
