النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: عندما انتخبنا الرئيسين عون وسلام كنت مرتاحًا للتسمية لأننا سلّمنا مقاليد الحكم لأشخاص نثق بهم ولا أن ندخل مجددًا في الروتين الذي دمّر البلد وأتمنى عليهما ألّا يسمحا للروتين أن يُدجّنهما أو أن يحدّ من طموحاتهما

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك