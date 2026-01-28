النائب سامي الجميل: نجاح الموازنة وتلبية حاجات الناس مرتبطان بمدخول الدولة ولدينا حاجات أساسية على صعيد حقوق المواطنين والضمان الصحي للجميع ولا سيما المسنين كذلك على صعيد تطوير المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية فهي الإنقاظ الوحيد للعائلات

النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: أتمنى من الرئيسين عون وسلام أن يأخذا خطوة إلى الوراء لتقييم الوضع وعلى هذا الأساس تُعاد صياغة الطموحات من جديد انطلاقًا من عام 2026

النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: عندما انتخبنا الرئيسين عون وسلام كنت مرتاحًا للتسمية لأننا سلّمنا مقاليد الحكم لأشخاص نثق بهم ولا أن ندخل مجددًا في الروتين الذي دمّر البلد وأتمنى عليهما ألّا يسمحا للروتين أن يُدجّنهما أو أن يحدّ من طموحاتهما