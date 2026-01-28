النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: لن نستطيع جذب الاستثمارات بدون مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإرساء الاستقرار واستعادة سيادة الدولة بدون هذه الخطوات أي محاولة لتحقيق الموازنة أو وضع خطط استثمارية ستكون بلا جدوى

التالي

النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: جربنا المغامرات سابقًا وكل مرة اصطدمنا بالحائط والرهانات على القوميات العربية لم تؤدِ إلا إلى الفشل والآن إذا راهنا على المحور سنواجه نفس الحائط مرة أخرى