"القناة 12" الإسرائيلية: شركة "كي إل أم" الهولندية للطيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر

النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: لن نستطيع جذب الاستثمارات بدون مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإرساء الاستقرار واستعادة سيادة الدولة بدون هذه الخطوات أي محاولة لتحقيق الموازنة أو وضع خطط استثمارية ستكون بلا جدوى

النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: أتمنى من الرئيسين عون وسلام أن يأخذا خطوة إلى الوراء لتقييم الوضع وعلى هذا الأساس تُعاد صياغة الطموحات من جديد انطلاقًا من عام 2026