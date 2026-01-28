النائب سامي الجميل: لا نقبل أن تشعر أي طائفة في لبنان بأنها مكسورة ولا أن يكون هناك أي فريق في لبنان تنتهك حقوقه ونحن نعلم معنى الإقصاء ولن نقبل أن يشعر به أي فريق آخر

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك