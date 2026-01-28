الرئيس السوري يصل إلى موسكو

النائب ياسين ياسين: هناك أرقام قد تصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بندا بندا

النائب سامي الجميل: لا نقبل أن تشعر أي طائفة في لبنان بأنها مكسورة ولا أن يكون هناك أي فريق في لبنان تنتهك حقوقه ونحن نعلم معنى الإقصاء ولن نقبل أن يشعر به أي فريق آخر