النائب فؤاد مخزومي من مجلس النواب: قضاء غير محمي مالياً هو قضاء مستضعَف وأي موازنة لا تعطي القضاة حقهم تجهض الاصلاح قبل أن يبدأ والقطاع الصحي ينزلق نحو انهيار شامل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك