تيك توك تتوصل إلى تسوية في قضية "إدمان وسائل التواصل الإجتماعي"... وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2026-01-28 | 06:09
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
تيك توك تتوصل إلى تسوية في قضية "إدمان وسائل التواصل الإجتماعي"... وهذه التفاصيل!
2min
تيك توك تتوصل إلى تسوية في قضية "إدمان وسائل التواصل الإجتماعي"... وهذه التفاصيل!

توصلت منصة تيك توك إلى تسوية في دعوى قضائية رفعتها امرأة من كاليفورنيا تزعم فيها أن الشركة المذكورة تضر بالمستخدمين وتسبب لهم الإدمان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن محاميي المدعية، جوزيف فانزاندت ومارك لانيير، صرحا بأنهما توصلا إلى اتفاق مع المنصة يوم الاثنين 26 كانون الثاني من دون الكشف عن بنود التسوية.

وفي الدعوى المرفوعة ضد تيك توك، وميتا، وسناب، ويوتيوب، زعمت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، أنها أصبحت مدمنة على هذه المنصات. وذكرت أنها تسببت لها في معاناتها من القلق والاكتئاب ومشاكل تتعلق بصورة جسدها منذ طفولتها.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الدعوى زعمت أيضاً أن هذه المنصات صُممت لجذب المستخدمين الأصغر سناً، من دون مراعاة مخاطر التحرش الجنسي والتنمر والتحريض على إيذاء النفس وحتى الانتحار.

وتأتي تسوية تيك توك بعد أسبوع من إعلان سناب إنك عن تسويتها مع محامي المدعية. وستبدأ ميتا ويوتيوب محاكمتهما، التي انطلقت يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني، باختيار هيئة المحلفين.

ومن المتوقع أن يدلي كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين بشهاداتهم، بمن فيهم مارك زوكربيرغ من ميتا، وآدم موسيري من إنستغرام، ونيل موهان من يوتيوب.

المصدر
 

LBCI السابق

