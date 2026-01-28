الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تيك توك تتوصل إلى تسوية في قضية "إدمان وسائل التواصل الإجتماعي"... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-28 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تيك توك تتوصل إلى تسوية في قضية "إدمان وسائل التواصل الإجتماعي"... وهذه التفاصيل!
توصلت منصة تيك توك إلى تسوية في دعوى قضائية رفعتها امرأة من كاليفورنيا تزعم فيها أن الشركة المذكورة تضر بالمستخدمين وتسبب لهم الإدمان.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن محاميي المدعية، جوزيف فانزاندت ومارك لانيير، صرحا بأنهما توصلا إلى اتفاق مع المنصة يوم الاثنين 26 كانون الثاني من دون الكشف عن بنود التسوية.
وفي الدعوى المرفوعة ضد تيك توك، وميتا، وسناب، ويوتيوب، زعمت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، أنها أصبحت مدمنة على هذه المنصات. وذكرت أنها تسببت لها في معاناتها من القلق والاكتئاب ومشاكل تتعلق بصورة جسدها منذ طفولتها.
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الدعوى زعمت أيضاً أن هذه المنصات صُممت لجذب المستخدمين الأصغر سناً، من دون مراعاة مخاطر التحرش الجنسي والتنمر والتحريض على إيذاء النفس وحتى الانتحار.
وتأتي تسوية تيك توك بعد أسبوع من إعلان سناب إنك عن تسويتها مع محامي المدعية. وستبدأ ميتا ويوتيوب محاكمتهما، التي انطلقت يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني، باختيار هيئة المحلفين.
ومن المتوقع أن يدلي كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين بشهاداتهم، بمن فيهم مارك زوكربيرغ من ميتا، وآدم موسيري من إنستغرام، ونيل موهان من يوتيوب.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تتوصل
تسوية
"إدمان
وسائل
التواصل
الإجتماعي"...
التفاصيل!
مقابل هذا المبلغ الضخم... غوغل توافق على تسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-27
البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما
أخبار دولية
2026-01-27
البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما
0
أخبار دولية
2026-01-22
مجلس اللوردات البريطاني يقر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما
أخبار دولية
2026-01-22
مجلس اللوردات البريطاني يقر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما
0
أخبار دولية
2025-12-10
إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي
أخبار دولية
2025-12-10
إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-23
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
2025-11-23
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26
مقابل هذا المبلغ الضخم... غوغل توافق على تسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26
مقابل هذا المبلغ الضخم... غوغل توافق على تسوية دعوى قضائية بشأن الخصوصية
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26
بعد إنتاج "غروك" صوراً غير أخلاقية... الإتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع منصة "إكس"
علوم وتكنولوجيا
2026-01-26
بعد إنتاج "غروك" صوراً غير أخلاقية... الإتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع منصة "إكس"
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-24
تحذير هام... ثغرة أمنية قد تعرض حساباتكم لخطر الإختراق: هكذا يمكنكم حماية أنفسكم!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-24
تحذير هام... ثغرة أمنية قد تعرض حساباتكم لخطر الإختراق: هكذا يمكنكم حماية أنفسكم!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-23
مشروع مشترك لـ"تيك توك" لتفادي الحظر الأميركي... وترامب يرحّب: "أنا سعيد جداً"!
علوم وتكنولوجيا
2026-01-23
مشروع مشترك لـ"تيك توك" لتفادي الحظر الأميركي... وترامب يرحّب: "أنا سعيد جداً"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
آخر الأخبار
07:34
مصدر بوزارة الخارجية التركية: وزيرا خارجية تركيا وإيران ناقشا جهود تهدئة التوترات الإقليمية في اتصال هاتفي
آخر الأخبار
07:34
مصدر بوزارة الخارجية التركية: وزيرا خارجية تركيا وإيران ناقشا جهود تهدئة التوترات الإقليمية في اتصال هاتفي
0
أخبار دولية
08:00
نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"
أخبار دولية
08:00
نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
0
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
0
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
0
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
0
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
0
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More