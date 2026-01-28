روبيو: ما ترونه الآن هو القدرة على نشر أصول بالشرق الأوسط للدفاع في وجه ما يمكن أن يكون تهديدا إيرانيا ضد جنودنا

النائب غازي زعيتر: نحن مع الجيش اللبناني لحماية شعبه في الجنوب وفي كل لبنان ولكن عندما يكون الجيش غير قادر سيقف الشعب بمقاومته الى جانب الجيش

النائب ملحم طوق: الموزانة بعيدة عن افضل الممكن وهي تشبه زمن ما قبل الانهيار ولا زلنا بموازنات من دون قطع حساب ما يعتبر مخالفة للدستور