النائب غازي زعيتر: نحن مع الجيش اللبناني لحماية شعبه في الجنوب وفي كل لبنان ولكن عندما يكون الجيش غير قادر سيقف الشعب بمقاومته الى جانب الجيش

النائب غازي زعيتر: اطالب الحكومة بعدم انتظار الدعم الخارجي للمباشرة باعادة الاعمار ونؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ وتطبيق القانون واجب على الحكومة مهما كان رأيها السياسي

روبيو: ما ترونه الآن هو القدرة على نشر أصول بالشرق الأوسط للدفاع في وجه ما يمكن أن يكون تهديدا إيرانيا ضد جنودنا