النائب غازي زعيتر: سنعمل على احقاق واقرار الحقوق للأسلاك العسكرية كاملة ولموظفي الادارات العامة في القطاع العام

حاكم المركزي الكندي: ولَّى زمن العلاقات التجارية القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة

حاكم المركزي الكندي: ولَّى زمن العلاقات التجارية القائمة على قواعد مع الولايات المتحدة

النائب غازي زعيتر: اطالب الحكومة بعدم انتظار الدعم الخارجي للمباشرة باعادة الاعمار ونؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ وتطبيق القانون واجب على الحكومة مهما كان رأيها السياسي