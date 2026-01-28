النائب غازي زعيتر: اطالب الحكومة بعدم انتظار الدعم الخارجي للمباشرة باعادة الاعمار ونؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ وتطبيق القانون واجب على الحكومة مهما كان رأيها السياسي

النائب غازي زعيتر: سنعمل على احقاق واقرار الحقوق للأسلاك العسكرية كاملة ولموظفي الادارات العامة في القطاع العام

النائب غازي زعيتر: نحن مع الجيش اللبناني لحماية شعبه في الجنوب وفي كل لبنان ولكن عندما يكون الجيش غير قادر سيقف الشعب بمقاومته الى جانب الجيش