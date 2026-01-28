النائب ينال الصلح: السيادة لا تتجزأ ومن يقبل بالوصاية المالية والاقتصادية يفتح الباب للوصاية السياسية ولبنان لا يدار من الخارج ولا يبنى على حساب كرامة ناسه وان تبرير استهداف اللبنانيين هو سقوط وطني واخلاقي لا يمكن القبول به

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك