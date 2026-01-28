تجوّل لأيام في شوارع سان فرانسيسكو... أسد صغير يثير الخوف بين السكان وهذا مصيره! (فيديو)

أُلقي القبض على أسد جبلي في منطقة سكنية بمدينة سان فرانسيسكو بعد أن تجوّل في شوارعها لأيام.



ووفقًا لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، ألقت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا القبض على أسد جبلي صغير يوم الثلاثاء، قبيل الساعة 10:30 صباحًا، في فناء مبنى سكني في حي باسيفيك هايتس.



وكان الأسد، البالغ من العمر عامين، يزن 35 كيلوغرامًا، وقد ظلّ طليقًا في أنحاء المدينة لمدة 30 ساعة.



وقال ماريانو إلياس، المتحدث باسم إدارة إطفاء سان فرانسيسكو، للصحيفة: "حالته جيدة. ستتولى إدارة الأسماك والحياة البرية نقله وإطلاقه في بيئته الطبيعية".



وتم تحذير سكان المدينة ليلة الاثنين من أن الحيوان كان يتجول في حي باسيفيك هايتس.



ويُطلق على هذا النوع من الحيوانات اسم أسد الجبال في كاليفورنيا، والكوغار في غرب أميركا الشمالية، والفهد في فلوريدا، والبوما في أميركا الوسطى والجنوبية.



وبينما كان الأسد مختبئًا في مكان ضيق بين المبنيين، أطلق عليه أحد الضباط طلقات مخدرة عدة حتى فقد وعيه تمامًا، ثم وُضع في قفص.