النائب جيمي جبور: يجب حماية المزارع اللبناني واتخاذ الاجراءات المناسبة لايفاء هذا الغرض

في إنكلترا... حريق ضخم يشتعل في مبنى تاريخي يعود للقرن السادس عشر: إليكم ما حصل!

النائب عماد الحوت: كيف نضع موازنة جديدة من دون محاسبة وتقييم أداء؟ والاصلاح يبدأ في اعادة النظر في بنية الانفاق ومطلوب تصحيح تدريجي للاجور ضمن رؤية واضحة لا حلول ترقيعية وغياب اي التزام تجاه حقوق المودعين يعني تحميل الناس وحدهم الكلفة