النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": لن نقبل أن يعود لبنان ساحة صراع الآخرين وإيران تفاوض الأميركي ولكن "مش ضروري تفاوض على دمنا"

النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": أنا ملتزم بالحزب التقدمي الاشتراكي منذ 50 عاما وكان لي الشرف أنني بدأت مسيرتي مع المعلم كمال جنبلاط واستمرّيت مع وليد جنبلاط وأنا طلبت رسميا من رئيس الحزب أن يختار مرشحا آخرا لأنني اعتبر أنه يجب تداول السلطة