التالي

النائب بلال عبد الله لـ"حوار المرحلة": اذا كان الشيخ نعيم قاسم يرغب بارسال مقاتلين لايران للدفاع عنها فهذا قراره الشخصي ولكن ان يورط لبنان بحرب جديدة فلا أحد يوافقه ونحن اليوم في مرحلة مختلفة