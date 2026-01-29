النائب ملحم خلف: الموازنة تشغيلية بإمتياز... وعلينا التمسك بالنظام الكوني الجديد والإنطلاقة هي بتحصين الوحدة الوطنية

التالي

النائب ملحم خلف: نتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم حرمان اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة في هذه الإنتخابات في الدوائر الـ15 وبإتمام موازنة يكون أساسها وفلسفتها دعم الأجهزة الرقابية وهذا ما لم يكن في هذه الموازنة