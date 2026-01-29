النائب ملحم خلف: نتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم حرمان اللبنانيين غير المقيمين من المشاركة في هذه الإنتخابات في الدوائر الـ15 وبإتمام موازنة يكون أساسها وفلسفتها دعم الأجهزة الرقابية وهذا ما لم يكن في هذه الموازنة

التالي

الرئيس عون استقبل قائد الجيش الأردني الذي أكّد له استمرار الأردن بتوجيه من الملك عبدالله الثاني في دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتدريب لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والأردن