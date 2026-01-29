النائب فيصل كرامي: لا رؤية ولا خطة ولا استراتيجية في الموازنة والحكومة الحالية "للأمانة" ليست مسؤولة عن الكارثة التي وقعت في طرابلس فهي نتيجة تراكم وإهمال على مدى سنوات

النائب فيصل كرامي: هذه المرة الأولى التي نرى فيها آداء حكوميا تجاه طرابلس بهذه السرعة وبهذا الاهتمام ومن اليوم فصاعدا فإن هذه الحكومة أصبحت مسؤولة عن كل نقطة دم تسقط في طرابلس أو في أي مكان في لبنان نتيجة التقصير أو الاهمال

