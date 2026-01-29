مسؤول لفرانس برس: تركيا تعتزم "تعزيز الأمن على الحدود" في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران

النائب علي فياض: موازنة لا تحمي الناس وتسترجع حقوق المتقاعدين وتنصف طرابلس وتعلاج أزمة المياه والنفايات لن أصوت لها بنعم

النائب فيصل كرامي: لا رؤية ولا خطة ولا استراتيجية في الموازنة والحكومة الحالية "للأمانة" ليست مسؤولة عن الكارثة التي وقعت في طرابلس فهي نتيجة تراكم وإهمال على مدى سنوات