النائب علي فياض: نحن ألغينا كل المظاهر والوجود العسكري في جنوب النهر والتزمنا بوقف اطلاق النار ولم نطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليومية

النائب علي فياض: نحن شعب يتعرض يوميا للإغتيال وبنفس الوقت هناك من ينقض علينا على المستوى الداخلي ووزير العدل ووزير الخارجية وحاكم المصرف المركزي يمارسون خنقا على بيئتنا

النائب علي فياض: لا يجوز على الإطلاق أن نؤجل عملية اعادة الإعمار حتى تكتمل مقومات الصندوق السيادي ومساعدات الدول... وبري يردّ: هناك جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول الأعمال بند لاعادة الاعمار