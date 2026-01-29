النائب علي فياض: نحن شعب يتعرض يوميا للإغتيال وبنفس الوقت هناك من ينقض علينا على المستوى الداخلي ووزير العدل ووزير الخارجية وحاكم المصرف المركزي يمارسون خنقا على بيئتنا

التالي

النائب جورج عطالله: المطلب واحد وهو تحسين الرواتب والتقديمات الإجتماعية واللافت بهذه الموازنة أن أكثر أبواب الإيرادات جاءت عبر فرض الضرائب واقتطاعات من الفئات الهشة والضعيفة بينما كان يمكن الحصول على أموال من أبواب أخرى