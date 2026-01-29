النائب جورج عطالله: المطلب واحد وهو تحسين الرواتب والتقديمات الإجتماعية واللافت بهذه الموازنة أن أكثر أبواب الإيرادات جاءت عبر فرض الضرائب واقتطاعات من الفئات الهشة والضعيفة بينما كان يمكن الحصول على أموال من أبواب أخرى

التالي

النائب جورج عطالله: نعاني أكبر المعاناة في الكورة وهي المقالع... وأدعو وزيري الإقتصاد والزراعة لإعادة النظر في إتفاقية التيسير العربية وإتفاقية الأورومتوسطية لأنهما مجحفين على مستوى الميزان التجاري والإستيراد والتصدير بيننا وبين هذه الدول