حاصباني: نعوّل على هذه الحكومة لكي تبدأ فعليا بالإصلاح اليوم قبل الغد وأن ينعكس هذا الإصلاح زيادة حقيقية في الواردات المعتمدة وان تتضمن الموازنة صورة واضحة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها ولا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة
2026-01-29 | 05:30
حاصباني: نعوّل على هذه الحكومة لكي تبدأ فعليا بالإصلاح اليوم قبل الغد وأن ينعكس هذا الإصلاح زيادة حقيقية في الواردات المعتمدة وان تتضمن الموازنة صورة واضحة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها ولا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
النائب الياس حنكش: الموازنة لا تعكس أبدا الواقع الإقتصادي الذي نعيشه ولا تعالج جذور الأزمة التي نعيشها
حاصباني: لا شك أن الموازنة تظهر نفساً اصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات مقارنة بالسنة الماضية ولكن لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي لأن الموازنة ما زالت بلا قطع حساب وتعكس قصورا واضحا في مقاربة الإصلاحات البنيوية
أخبار دولية
10:22
مصر تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح
أخبار دولية
10:22
مصر تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح
0
أخبار لبنان
10:20
اجتماع في وزارة الشؤون لبحث خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان العام في لبنان
أخبار لبنان
10:20
اجتماع في وزارة الشؤون لبحث خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان العام في لبنان
0
آخر الأخبار
10:20
الداخلية السورية: عملية أمنية في درعا أسفرت عن القبض على مجموعة إجرامية خلال فترة النظام المخلوع
آخر الأخبار
10:20
الداخلية السورية: عملية أمنية في درعا أسفرت عن القبض على مجموعة إجرامية خلال فترة النظام المخلوع
0
آخر الأخبار
09:55
إعلام إيراني: ارتفاع حصيلة انفجار مبنى الأهواز إلى 5 قتلى
آخر الأخبار
09:55
إعلام إيراني: ارتفاع حصيلة انفجار مبنى الأهواز إلى 5 قتلى
0
آخر الأخبار
10:20
الداخلية السورية: عملية أمنية في درعا أسفرت عن القبض على مجموعة إجرامية خلال فترة النظام المخلوع
آخر الأخبار
10:20
الداخلية السورية: عملية أمنية في درعا أسفرت عن القبض على مجموعة إجرامية خلال فترة النظام المخلوع
0
آخر الأخبار
09:55
إعلام إيراني: ارتفاع حصيلة انفجار مبنى الأهواز إلى 5 قتلى
آخر الأخبار
09:55
إعلام إيراني: ارتفاع حصيلة انفجار مبنى الأهواز إلى 5 قتلى
0
آخر الأخبار
08:31
مسؤول لوكالات أنباء: مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية
آخر الأخبار
08:31
مسؤول لوكالات أنباء: مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية
0
آخر الأخبار
07:55
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة رب ثلاثين
آخر الأخبار
07:55
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة رب ثلاثين
0
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
0
آخر الأخبار
2026-01-24
الوكالة الوطنية للاعلام: فرق الانقاذ التي تواصل العمل على رفع الانقاض في المبنى المنهار في طرابلس تمكنت من الوصول الى الفتى البالغ ١٤ عاما وأنه يتم تزويده بالأوكسيجين والاسعافات الأولية في مكان وجوده تحت الأنقاض
آخر الأخبار
2026-01-24
الوكالة الوطنية للاعلام: فرق الانقاذ التي تواصل العمل على رفع الانقاض في المبنى المنهار في طرابلس تمكنت من الوصول الى الفتى البالغ ١٤ عاما وأنه يتم تزويده بالأوكسيجين والاسعافات الأولية في مكان وجوده تحت الأنقاض
0
فنّ
2026-01-25
بعد 12 عاماً من الزواج... نجمة هوليوود تبوح بسرّ العلاقة الناجحة مع زوجها
فنّ
2026-01-25
بعد 12 عاماً من الزواج... نجمة هوليوود تبوح بسرّ العلاقة الناجحة مع زوجها
0
رياضة
2026-01-27
نجمة تنس تنفجر غضباً في بطولة أستراليا المفتوحة... حطّمت مضربها بطريقة هستيرية! (فيديو)
رياضة
2026-01-27
نجمة تنس تنفجر غضباً في بطولة أستراليا المفتوحة... حطّمت مضربها بطريقة هستيرية! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
تقارير نشرة الاخبار
07:43
هكذا يبدو الوضع جنوبًا... وفي المروانية تحديدًا
0
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
أخبار لبنان
06:50
افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال
0
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
أخبار دولية
06:49
عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات
تقارير نشرة الاخبار
06:45
إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
تقارير نشرة الاخبار
06:38
الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور
0
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
أمن وقضاء
05:00
غداة الغارات... هذه الصورة من الجنوب
0
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
1
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
2
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
3
أخبار لبنان
14:20
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أخبار لبنان
14:20
نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن
4
أمن وقضاء
01:52
هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل
أمن وقضاء
01:52
هزة بقوة 2.8 درجات في عنايا - جبيل
5
أخبار لبنان
13:48
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله
أخبار لبنان
13:48
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية لحزب الله
6
أخبار لبنان
16:28
متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة
أخبار لبنان
16:28
متري: لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% والزيادة رهن إمكانات الدولة
7
حال الطقس
02:10
إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...
حال الطقس
02:10
إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...
8
خبر عاجل
12:28
سلسلة غارات إسرائيلية تهزّ جنوب لبنان في هذه الأثناء
خبر عاجل
12:28
سلسلة غارات إسرائيلية تهزّ جنوب لبنان في هذه الأثناء
