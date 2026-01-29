حاصباني: نعوّل على هذه الحكومة لكي تبدأ فعليا بالإصلاح اليوم قبل الغد وأن ينعكس هذا الإصلاح زيادة حقيقية في الواردات المعتمدة وان تتضمن الموازنة صورة واضحة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها ولا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة

النائب الياس حنكش: الموازنة لا تعكس أبدا الواقع الإقتصادي الذي نعيشه ولا تعالج جذور الأزمة التي نعيشها

حاصباني: لا شك أن الموازنة تظهر نفساً اصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات مقارنة بالسنة الماضية ولكن لا يمكن الحديث عن انجاز نوعي لأن الموازنة ما زالت بلا قطع حساب وتعكس قصورا واضحا في مقاربة الإصلاحات البنيوية